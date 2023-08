× Theaterfest Niederösterreich geht ins Finale

Am Freitag geht die letzte Premiere des Theaterfest Niederösterreich über die Bühne.

Der Sommer in Niederösterreich war heuer wieder gespickt mit einer Fülle an Kultur-Highlights. Eines davon war definitiv das "Theaterfest NÖ", bei dem beschwingte Komödien, opulente Musicals, hochkarätige Opern und Operetten sowie Schauspielklassiker geboten wurden. Am 1. September geht im Teisenhoferhof in Weißenkirchen mit "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" von Kurt Wilhelm die letzte von insgesamt 23 Premieren des Theaterfests über die Bühne. Die Komödie wird bis 9. September zu sehen sein.

Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben.

Außerdem ist das Stationentheater "Aventura" noch bis 3. September im Theater im Bunker in Mödling zu erleben.

Im Vorjahr besuchten insgesamt 195.000 Menschen die Vorstellungen des Theaterfests. Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger ist zuversichtlich, dass die 200.000-Besucher-Marke heuer geknackt wird. Nächstes Jahr feiert das Theaterfest Niederösterreich sei n 30-jähriges Bestehen.