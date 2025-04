Heiße Sommertage, coole Bühnenmomente: Der "Schwimmende Salon" öffnet heuer schon im Juni seine Pforten. Das Programm ist wie immer hochkarätig, mit den Topstars der heimischen Theater- und Filmszene.

Die Schweizer Schauspielerin Sunnyi Melles eröffnet in diesem Jahr den "Schwimmenden Salon" in Bad Vöslau. Sie ist am 16. Juni mit "Das Leben der Sarah Bernhardt" im Thermalbad zu Gast. Bis 7. August folgen - jeweils nach Badeschluss - fünf weitere Veranstaltungsabende.

Ehe er wieder als "Jedermann" auf den Brettern des Salzburger Domplatzes steht, wird Philipp Hochmair, begleitet von Hanns Clasen und Fritz Rainer, den "Salon" mit seinem neuen Programm "Schiller-Jam" (24. Juni) beehren. Er ist seit Anbeginn des Festivals Stammgast in Bad Vöslau, sein Sprung ins Quellbecken nach jeder Performance gehört zum ständigen Ritual. "Das Festival bedeutet für mich seit jeher Freiheit und Experimentierlust, der Ort hat noch dazu etwas so Magisches", sagt Hochmair.

© Cedrick Kollerics ×

Drei starken Frauen

Yasmina Rezas "Kunst" als szenische Lesung von drei starken Frauen folgt am 1. Juli: Ruth Brauer-Kvam, Mavie Hörbiger und Caroline Peters freuen sich über eine "richtig coole Idee" und "da einmal einen Blick aus weiblicher Perspektive drauf werfen zu können". Mit "Unter der Treppe" von Charles Dyer sind Michael Maertens und Roland Koch, de facto künstlerisch wie ein seit Jahren verbundenes Ehepaar miteinander eingespielt, am 17. Juli zu Gast.

Zu Standing Ovations brachten es in den vergangenen Jahren in Bad Vöslau verlässlich Stefanie Reinsperger ("Ich liebe das Festival") und Sebastian Wendelin. Sie bringen am 4. August die Lesung "Liebeshöllen" mit Texten von u.a. Arthur Schnitzler, Loriot und Ephraim Kishon auf die Bühne und werden dabei von Helmut Stippich musikalisch unterstützt. Das Finale bestreiten drei Tage später Sona MacDonald und Maria Happel mit "Joan & Bette - ein Kampf unter Hollywood-Diven".