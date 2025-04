Tierseuche: Ostermarkt auf dem Assisi-Hof abgesagt

Aus Angst vor der Maul- und Klauenseuche wurde der beliebte Ostermarkt am Assisi-Hof abgesagt. Doch mit einer einfachen Spende können Tierfreunde trotzdem helfen und den Schützlingen Hoffnung schenken.

Der beliebte Ostermarkt am Assisi-Hof in Stockerau fällt heuer der drohenden Maul- und Klauenseuche zum Opfer. Für viele ein herber Verlust, denn der Markt ist seit Jahren ein Treffpunkt für alle, die Tieren in Not helfen wollen oder schlicht ihre Zuneigung zeigen wollen. Doch gerade jetzt brauchen die rund 80 geretteten Tiere am Assisi-Hof unsere Unterstützung mehr denn je.

Hoffnung schenken mit einem Osterpackerl

Der Österreichische Tierschutzverein bittet um Hilfe: Mit einem liebevoll gepackten Osterpackerl kann jeder Tierfreund einem geretteten Tier Freude bereiten. Fünf Varianten stehen zur Auswahl – vom Hunde- über das Katzen- bis zum Kleintier-Packerl. Jedes davon bringt Futter, Spielzeug oder Zubehör direkt zu den Schützlingen. Besonders berührend: Hasenbabys Simon und Peter werden mit der Flasche großgezogen, Zwergmalteser Jagmi leidet an Glasknochen.

Pauli ist ein Kämpfer. Er wurde weggesperrt und gequält. Trotz schlimmer Erlebnisse lernt er von den anderen Katzen am Assisi-Hof langsam, Menschen wieder zu vertrauen. © OeTV ×

Liebe, die ankommt

Ob Pauli, der misshandelte Kater, oder Haflingerwallach Lino, der dem Schlachter entkam – hinter jedem Tier steckt ein Schicksal. Der Assisi-Hof ist für sie alle ein Ort der zweiten Chance. Doch ohne Spenden geht es nicht. Mehr Infos gibt’s auf der Website des Tierschutzvereins.

Wer ein Osterpackerl schickt, schenkt Hoffnung, Liebe und ein kleines Stück Glück.