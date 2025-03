Trafik mit Messer gestürmt: Teenie (16) in Haft

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Baden hat bei einem versuchten Raubüberfall auf eine Trafik in Tribuswinkel (Teil von Traiskirchen) eine Angestellte mit einem Messer bedroht.

Der Teenager, der am 8. März eine Trafik überfallen wollte, konnte gefasst werden. Er sitzt bereits in Haft. Der 16-Jährige zog bei einem Gespräch mit der Trafik-Angestellten plötzlich ein Messer mit einer Klingenlänge von 10 cm und sprang hinter das Verkaufspult. Dort forderte er mit den Worten „Das ist ein Überfall, Geld her“ Bargeld. Als die Mitarbeiterin um Hilfe schrie, flüchtete der Verdächtige ohne Beute. Die Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Motiv: "psychische Probleme"

Der Jugendliche, ein österreichischer Staatsbürger, wurde am 13. März schließlich gefasst. Bei seiner Einvernahme gab er psychische Probleme als Motiv für die Tat an. Während des Verkaufsgesprächs hatte er plötzlich ein Messer mit einer Klingenlänge von rund zehn Zentimetern aus seiner Umhängetasche gezogen und die Angestellte bedroht. Die Polizeiinspektion Traiskirchen und das Landeskriminalamt Niederösterreich konnten den Verdächtigen ausforschen. Er wurde am 13. März festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Das Messer und die Tatkleidung wurden sichergestellt.