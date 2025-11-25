Alles zu oe24VIP
Traiskirchner Stadtrat: Bikepacking-Tour von Palermo nach Traiskirchen
© zVg

1.800 Kilometer

Traiskirchner Stadtrat: Bikepacking-Tour von Palermo nach Traiskirchen

25.11.25, 10:09
23 Tage, fast 1.800 Kilometer und ein Gravelbike: Der Traiskirchner Stadtrat für Kultur, Partizipation und Stadthistorik, Robert Eichinger (SPÖ), hat eine bemerkenswerte Bikepacking-Tour von Palermo bis Traiskirchen absolviert.  

Die Route führte über Neapel, Positano, Benevento und Termoli an die Adria, weiter über Pescara, Ancona, Jesolo und schließlich über die Alpen zurück nach Österreich. Unterwegs begegnete Traiskirchens SPÖ-Stadtrat Robert Eichinger beeindruckenden Landschaften und gastfreundlichen Menschen. "Man wird förmlich von der Schönheit der Landschaft erschlagen“, sagt er über die Abschnitte entlang der Amalfiküste und die Bergdörfer im Landesinneren. Besonders Positano, Morcone, Matrice und die kleinen Orte über der Adriaküste hätten ihn mit ihrer Ursprünglichkeit überrascht. Auch die Begegnungen prägten die Reise stark: "Es ist unglaublich, wie offen und freundlich mir die Menschen in Italien begegnet sind. Egal ob in kleinen Bars im Landesinneren oder an der Küste – überall fühlte ich mich willkommen.“

Begegnungen mit freundlichen Menschen

In der Region rund um Ancona musste der Stadtrat für Kultur, Partizipation und Stadthistorik schließlich sogar gegen das Wetter antreten. Massive Unwetter verwüsteten genau in diesen Tagen die italienische Adriaküste. "Ich bin dem Tiefdruckgebiet wirklich davongefahren – ein paar Stunden später und ich hätte im Sturm festgesteckt.“ Die Tour sei weniger ein physischer Wettkampf gewesen, betont Eichinger: "Es war weniger eine Leistung des Körpers als eine Leistung des Geistes.“ Nach Stationen wie Arnoldstein, St. Veit, Leoben und dem Semmering erreichte er schließlich Traiskirchen – müde, aber zufrieden. Und schon steht fest: "Die Planungen für das nächste Jahr laufen bereits.“

