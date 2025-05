Große Trauer um SPÖ-Politikerpersönlichkeit Arnold Grabner

Der ehemalige SPÖ-Nationalratsabgeordnete setzte sich immer für den Sport ein und war viele Jahre Vizepräsident des Österreichischen Olympischen Komitees.

Ein herber Verlust erschüttert nicht nur die SPÖ in Wiener Neustadt: Arnold Grabner genannt "Noldi" ist kurz vor seinem 86. Geburtstag an Christi Himmelfahrt gestorben.

Er war eine schillernde Politiker-Persönlichkeit, war aber auch immer für den Sport da. Der Wr. Neustädter war von 1981 bis 2001 für die SPÖ im Nationalrat. Als Präsident des ASKÖ Niederösterreich setzte er sich mit großer Leidenschaft für die Förderung des Breitensports und die Unterstützung von Sportvereinen ein. Grabner war darüber hinaus viele Jahre Vizepräsident des Österreichischen Olympischen Komitees. Als legendär galten seine Sportempfänge in Wiener Neustadt.

Hochdekoriert und aktiv bis zum Schluss

Grabner hatte für seinen politischen Einsatz zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten, darunter etwa das Große Goldene sowie das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, das Sport-Ehrenzeichen in Gold und die Ehrenbürgerschaft von Wiener Neustadt. Bis zuletzt hatte er aktiv am Leben in der Stadt und an Veranstaltungen teilgenommen.

„Für Noldi Grabner war der Einsatz für arbeitende Menschen und für die Schaffung und den Erhalt der Arbeitsplätze das allerwichtigste. Er war ein Mensch mit Haltung, Herz und Handschlagqualität. Sein unermüdlicher Einsatz für die Menschen in Niederösterreich und seine Leidenschaft für den Sport werden uns stets ein Vorbild bleiben", so Sven Hergovich, Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hob Grabner als eine „bedeutende politische Persönlichkeit der Zweiten Republik“ hervor. Grabner habe stets positive Spuren hinterlassen und sich für die Menschen in der Stadt, der Region und auch darüber hinaus eingesetzt.