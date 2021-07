Bei einem Verkehrsunfall in Ludweis-Aigen (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel sind in der Nacht auf Montag drei Teenager verletzt worden.

Ein 19 Jahre alter Lenker war Polizeiangaben zufolge mit einem Pkw am Ende einer Rechtskurve von der L 60 abgekommen. Der Wagen überschlug sich in der Folge. Der Fahrer und zwei weibliche Autoinsassen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.