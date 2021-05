Jugendliche war seit 13. April abgängig.

Krumbach/Berlin. Eine als vermisst gemeldete 14-Jährige aus der Buckligen Welt ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in Berlin wieder aufgetaucht. Die Jugendliche war zuvor am 13. April an ihrer Wohnanschrift in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gesehen worden.

Das Ersuchen um Veröffentlichung eines Fotos der 14-Jährigen wurde am Montag per Aussendung widerrufen.