VPNÖ empört über Hergovich-Rede bei Bahnhofseröffnung

Die Volkspartei wirft SP-Landeschef Sven Hergovich vor die Eröffnung des Bahnhof Ebreichsdorf als parteipolitische Bühne missbraucht zu haben.

Am Samstag wurde der neu errichtete Bahnhof in Ebreichsdorf offiziell durch ÖBB-Vorständin Judith Engel gemeinsam mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), dem Landtagsabgeordneten Christoph Kainz (ÖVP), Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) und Landesrat Sven Hergovich (SPÖ) feierlich eröffnet. Der Auftritt von Niederösterreichs SPÖ-Chef bei der Eröffnungsfeier sorgte für Empörung bei der Volkspartei NÖ.

Hergovich kritisierte in seiner Rede, dass das Land gegenüber den Nachbarbundesländern bei den Investitionen in den öffentlichen Verkehr hinterherhinke. Den Ausbau müsse man "noch rascher voran treiben als bisher". „Es ist befremdlich, dass Sven Hergovich die Eröffnung des neuen ÖBB-Bahnhofs in Ebreichsdorf zu einer parteipolitischen Bühne umfunktioniert hat", reagierte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. "Sven Hergovich nutzt wirklich jede Gelegenheit, um auf unser Land zu schimpfen“, so Zauner.