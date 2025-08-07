VW-Raritäten on Tour: 110 Klassiker rollen durchs Mostviertel

Schloss Zeillern verwandelt sich am Wochenende beim Winkertreffen in eine Bühne für automobile Legenden. Von hier aus starten 110 luftgekühlte Volkswagen aus mehreren Ländern zu einer Oldtimer-Ausfahrt durch das Mostviertel.

Am Wochenende findet in Schloss Zeillern (Bezirk Amstetten) ein besonderes Treffen für Autofans statt: Teilnahmeberechtigt sind alle luftgekühlten Fahrzeuge der Marke VW bis einschließlich Baujahr 1967 in Originalzustand oder mit zeitgenössischem Tuning bzw. Sonderzubehör. 110 VW-Oldies werden am 9. und 10. August durch das Mostviertel düsen, erzählt Peter Kohoutek, ein begeisterter VW-Fahrer. Er und sein Team treffen sich auch regelmäßig zu einem Stammtisch.

© Wolfgang Zarl

Für Besucher ist das Bestaunen der Fahrzeuge am Sonntagvormittag von 8 bis 10 Uhr und erneut ab etwa 16.30 Uhr im Schlosspark Zeillern möglich. Ab 10 Uhr starten die historischen Fahrzeuge zu einer Ausfahrt über den Hauptplatz in Amstetten und weiter nach Euratsfeld, Wang, Reinsberg – mit dem Mittagsziel in der Kartause Gaming. Dort stehen die Oldtimer bis 14.30 Uhr im Innenhof zur Besichtigung bereit.

Am Nachmittag führt die Route über Maria Seesal und Ybbsitz nach St. Leonhard am Walde, wo die Fahrzeuge gegen 15.30 Uhr durchfahren. Über Hiesbach und Kröllendorf geht es weiter nach Hausmening zu einem Zwischenstopp beim Autohaus Senker. Die Rückkehr zum Schlosspark Zeillern ist gegen 16.30 Uhr geplant. Neben Teilnehmern aus Österreich, Deutschland und Ungarn nehmen auch fünf Fahrzeuge aus Barcelona an der Veranstaltung teil. Der Besuch des Treffens ist kostenlos.