× Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Der bisher unbekannte Täter bedrohte in einem Park eine 50-jährige Frau mit dem Messer und forderte Handy und Tasche von ihr.

Baden. Ein bisher unbekannter Täter bedrohte am 2. Mai 2021, gegen 19.45 Uhr, eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Baden, im Kurpark Baden, im Bereich der Aussichtsplattform Bellevue, mit einem Messer und forderte in gebrochenem Deutsch "Gib Geld, gib Handy, gib Tasche". Das Opfer schrie den unbekannten Täter an und konnte in Richtung Beethoven-Denkmal flüchten. Bei der Flucht stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte den unbekannten Täter bereits vor der Tat mehrmals wahrnehmen.

Täterbeschreibung

Mann, ca. 25 bis 30 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, schlank, dunkler Teint, dunkle Augenbrauen, bekleidet mit einer khakifärbigen Hose, khakifärbigen Blouson mit Kapuze (am Kapuzenrand befand sich ein heller Pelzbesatz), schwarze Halbschuhe zum Schnüren und schwarzen Softshell-Handschuhen. Er war bewaffnet mit einem ca. 20 cm langen Messer mit schwarz mattierter Klinge.

Während der Tat trug der unbekannte Täter einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Baden, unter der Telefonnummer 059133-3300, erbeten.