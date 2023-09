× Wiener Neudorf staubt beim VCÖ-Mobilitätspreis ab

Großer Erfolg für Niederösterreich beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis Österreich: Der Gesamtsieg geht heuer an die Marktgemeinde Wiener Neudorf. Zudem gewannen die Stadtgemeinde Tulln und die Stadtgemeinde Baden jeweils eine Kategorie.

Der VCÖ-Mobilitätspreis stand heuer unter dem Motto "Zukunft jetzt gestalten!". Bei Österreichs größtem Wettbewerb für nachhaltige Mobilität gab es heuer mit 407 eine Rekordanzahl an Einreichungen. Am Mittwoch wurden die vorbildlichen Projekte von Verkehrsclub Österreich (VCÖ), Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ÖBB ausgezeichnet.

Nachhaltige Belebung des Ortskerns

Gesamtsieger beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich 2023 ist die Marktgemeinde Wiener Neudorf für die nachhaltige Belebung des Ortskerns. Zum einen wurde zentral, nur eine Gehminute vom Bahnhof der Badner Bahn entfernt und gut an das Radwegenetz angeschlossen, eine Wohnhausanlage mit 114 Wohnungen errichtet. Die Anzahl der zu errichtenden Pkw-Stellplätze wurde reduziert, die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten bis zu 1.200 Euro pro Wohnung als Unterstützung für Öffi-Jahreskarten und es stehen E-Carsharing und Elektro-Fahrräder zum Ausleihen zur Verfügung. Zudem wurde vor der Wohnhausanlage ein breiter und begrünter Boulevard errichtet, dafür wurde auch eine Kfz-Fahrbahn umgewidmet. Den Preis Österreich nahmen für Wiener Neudorf Vizebürgermeister Norman Pigisch (ÖVP) und Bauamtsleiter Fritz Hudribusch entgegen.

© VCÖ - Mobilität mit Zukunft/APA-Fotoservice/Rudolph ×

Grüne Oase

Die Stadtgemeinde Tulln gewinnt für die Entsiegelung und Umgestaltung des Nibelungenplatzes die Kategorie "Raumordnung" beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich. Wo früher ein Parkplatz war, entsteht nun ein Park als Ort der Begegnung. Die Bevölkerung hat sich in einer Befragung für jenes Konzept entschieden, bei dem die meisten Pkw-Parkplätze - 157 von 211 - entfernt und in eine Grünfläche umgewandelt werden. Die Kategorie "Raumordnung" wurde von der Österreichischen Hagelversicherung unterstützt. Generaldirektor Dr. Kurt Weinberger gratulierte Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk (ÖVP) und der Projektleiterin Cornelia Hebenstreit.

© VCÖ - Mobilität mit Zukunft/APA-Fotoservice/Rudolph ×

Baden Mobil

Die Stadtgemeinde Baden holte den Sieg in der Kategorie "Sharing" beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich. Seit einem Jahr gibt es in der Kurstadt Baden für die Bevölkerung und die Urlaubsgäste ein umfassendes Sharing-Angebot mit insgesamt 15-Elektro-City-Bikes, weiteren 15 herkömmlichen Leih-Fahrrädern, vier Carsharing-Autos, 70 E-Scooter und zusätzlich gibt es einen Shuttle-Dienst vom und zum Bahnhof. Alles einfach via App buchbar. Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) freut sich: "Die Stadt Baden ist glücklich, diesen Mobilitätspreis entgegenzunehmen. Die Auszeichnung belegt, dass das innovative Mobilitätsangebot, das wir gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360° in Baden umgesetzt haben, das Bedürfnis nach individuellen, rasch verfügbaren Mobilitätslösungen erfüllt und absolut im Trend liegt".