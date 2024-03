Zwei Autos stürzten aus Badner Parkhaus in die Tiefe

Zwei Autos sind Donnerstagmittag aus dem ersten Stock des Parkdecks des Landesklinikums Baden gestürzt.

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall im Parkhaus des Landesklinikums Baden. Ein älterer Pkw-Lenker dürfte vermutlich aufgrund eines medizinischer Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, durchbrach eine Absperrung und stürzte mit dem Auto aus dem ersten Obergeschoss des Parkhauses. Die Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr barg die beiden abgestürzten Fahrzeuge mit einem Kran. © Thomas Lenger ×

Auto plötzlich verschwunden

Bei dem Crash wurde ebenfalls ein geparktes, unbesetztes Auto mit in die Tiefe gerissen. "Als ich ins Parkhaus kam, suchte ich mein Auto", erzählt der Fahrer des mitgerissenen Wagens. "Ich hatte gerade meine Frau ins Krankenhaus gebracht, und als ich zurückkam, war mein Auto weg. Die Feuerwehrmänner erklärten mir dann, was passiert war", so der Mann. Die Badener Feuerwehren waren im Einsatz und sicherten die beiden abgestürzten Fahrzeuge. Mit einem Kran konnten sie geborgen werden.