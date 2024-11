Zwei Tote bei Crash um Mitternacht

Zwei Oberösterreicher im Alter von 38 und 43 Jahren erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Aus noch unbekannter Ursache waren drei Fahrzeuge kollidiert.

NÖ. Bei einem Verkehrsunfall auf der B122, der Voralpenstraße bei der Ortschaft Tröstlberg in der Gemeinde Haidershofen (Bezirk Amstetten) kamen in der Nacht auf Dienstag zwei Männer aus Oberösterreich ums Leben: Ein 38-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Pkw in der Dunkelheit plötzlich nach links abgekommen, in der Folge krachte der Wagen mit zwei Autos zusammen. Der Lenker und sein 43 Jahre alter Beifahrer erlagen ihren Verletzungen.

© FF Vestenthal ×

Ereignet hatte sich der Crash um Mitternacht. Der 38-Jährige war mit seinem Pkw zunächst mit dem entgegenkommenden Auto eines 35-Jährigen kollidiert. In weiterer Folge wurde das Auto gegen den Wagen eines 56-Jährigen geschleudert. Die Oberösterreicher - sie stammen laut Polizei beide aus Steyr - wurden im Fahrzeug eingeklemmt und von Feuerwehrmitgliedern geborgen.

Die beiden weiteren Unfallbeteiligten wurden verletzt - einer leicht, der zweite schwer. Sie wurden per Rettung in das Krankenhaus nach Steyr transportiert.