Nur jeder zweite Österreicher kann Englisch

Nur drei von fünf Europäern können Fremdsprache

Laut einer am Dienstag anlässlich des Welttags der kulturellen Vielfalt veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage denken 86 Prozent der Europäerinnen und Europäer, dass jeder mindestens eine Fremdsprache beherrschen sollte. Jedoch können sich nur drei von fünf Europäern in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache unterhalten, und dies sind um nur 3 Prozentpunkte mehr als in der letzten Eurobarometer-Umfrage zu diesem Thema 2012.

Unter den jungen Europäern (15- bis 24-Jährige) sind es vier von fünf Personen, und die Steigerung ist mit 5 Prozentpunkten (Pp) etwas höher. Noch weniger Fortschritte zeigt die Umfrage hingegen bei der zweiten Fremdsprache: 28 Prozent der Europäer (+1 Pp gegenüber 2012) und 39 Prozent der Jugendlichen (+2 Pp) können sich in mehr als einer Fremdsprache unterhalten.

Nur 54% der Österreicher können Englisch

Englisch wird von fast der Hälfte der Europäer (47 Prozent) als Fremdsprache genutzt. 7 von 10 jungen Europäern können sich auf Englisch unterhalten, das sind 9 Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage von 2012. 85 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen die Sprache Shakespeares als die wichtigste Sprache, die Kinder für ihre Zukunft lernen sollten, gefolgt von Spanisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch. Nach Englisch sind Französisch (11 Prozent), Deutsch (10 Prozent) und Spanisch (7 Prozent) die am häufigsten gesprochenen Fremdsprachen in der EU.

In Österreich können 54 Prozent der Menschen Englisch. An zweiter Stelle im Fremdsprachen-Ranking folgt hierzulande Französisch mit 9 Prozent, danach Italienisch mit 8 und Deutsch mit 7 Prozent. 84 Prozent der Österreicher und knapp ein Fünftel der Europäer bezeichnen Deutsch als ihre Muttersprache. An zweiter Stelle folgt in Österreich Türkisch mit 2 Prozent, sowie Ungarisch und Tschechisch mit je einem Prozent.

Mit 24 Amtssprachen und etwa 60 Regional- und Minderheitensprachen, die in der Europäischen Union gesprochen werden, sei die Mehrsprachigkeit ein lebendiges Beispiel für die kulturelle Vielfalt Europas, betont die EU-Kommission in einer Aussendung. Drei Viertel der Umfrageteilnehmenden sind der Meinung, dass die Verbesserung der Sprachkenntnisse eine politische Priorität sein sollte. 84 Prozent fordern, dass Regional- und Minderheitensprachen besser geschützt werden.