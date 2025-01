12-Jähriger verliert Finger beim Holzspalten

Dem Schüler wurde der Mittelfinger abgetrennt.

Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstag in Vöcklabruck beim Holzspalten schwer verletzt worden. Der Bub bediente einen Sägespaltautomaten, um Holz zu zerkleinern und ein 37-jähriger Verwandter schlichtete die fertigen Brennholzscheite in eine Box. Als der Schüler - aus unbekanntem Grund - die Sicherheitsabdeckung des Automaten öffnete, geriet er mit der Hand in die Spaltklinge und wurde schwer verletzt.

Der 37-Jährige leistete Erste Hilfe und fuhr mit dem Zwölfjährigen dem Notarzt entgegen. Der Bub wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen, so die oberösterreichische Polizei.