14-Jähriger schrottete betrunken Omas Auto

Heimlich Omas Schnaps gekostet, kam ein Teenie auf eine weitere Schnapsidee.

OÖ. Mitten in der Nacht fuhr der 14-Jährige ohne Wissen oder Erlaubnis seiner Großmutter mit ihrem SUV auf einem Güterweg von Spital am Pyhrn in Richtung Windischgarsten – wohl nach Hause zu seinen Eltern. In einer Linkskurve kam der Teenie mit dem Fahrzeug aufs Bankett, touchierte eine Baumgruppe, überschlug sich und kam neben einem Bachbett zum Stillstand. Am Auto, das von der Feuerwehr geborgen werden musste, entstand Totalschaden – für den die ganze Familie in die eigene Tasche greifen muss.

© FF Spital am Pyhrn ×

Der betrunkene Jugendliche blieb dabei unverletzt und flüchtete vom Unfallort. Der 14-Jährige wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der BH Kirchdorf angezeigt.