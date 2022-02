17-Jähriger raste in OÖ mit Tempo 180 durch 70er-Zone

Der Raser hatte seinen Führerschein erst seit drei Wochen.

Vöcklabruck - Ein 17-Jähriger ist Freitagabend in Vöcklabruck mit 180 km/h durch eine 70er-Zone gerast. Daraufhin war er seine Lenkberechtigung, die er erst seit drei Wochen besaß, wieder los. Das Auto war einer Streife aufgefallen, weil es auf der Wiener Straße (B1) mehrere Fahrzeuge rechts und viel zu schnell überholt hatte. Der 17-Jährige - mit seinem 15-jährigen Bruder am Beifahrersitz - überholte trotz Sperrlinie und Überholverbot, so die Polizei am Montag. Er wird angezeigt.