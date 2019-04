20-Jähriger belästigte mehrere Frauen bei Fest

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag beim Wiesenfest in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau am Inn) mehrere Frauen sexuell belästigt. Der Asylwerber aus Afghanistan soll laut Polizei mindestens sieben Frauen im Intimbereich begrapscht haben. Die Opfer meldeten die Vorfälle, unabhängig voneinander, dem Sicherheitsdienst des Festes. Die Polizei ersucht die Frauen nun, sich zu melden.

Da sich die Opfer nach der Mitteilung der sexuellen Belästigung beim Sicherheitsdienst wieder unter die anderen Gäste mischten, werden die Betroffenen nun gesucht. Die Frauen sollen sich bei der Polizeiinspektion Ach-Hochburg persönlich oder unter der Telefonnummer 059133-4201 melden. Der 20-jährige Asylwerber wird angezeigt.