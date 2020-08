21-Jähriger stach Ex mit Messer nieder

Eine junge Frau liegt nach einem Messerangriff schwer verletzt im Krankenhaus.

OÖ. Cobra-Einsatz Montagmorgen in Wels-Neustadt. Nach einem Anruf finden die Einsatzkräfte eine verletzte Hausbewohnerin (19) vor. Die junge Frau war ansprechbar und gab an, soeben im Stiegenhaus von ihrem Ex (21) abgepasst, in den Keller gezerrt und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Die Frau war an der Schulter schwer verletzt und kam ins Spital. Lebensgefahr besteht keine. Offenbar war es ihr gelungen, durch heftige Gegenwehr und Schreie Schlimmeres zu verhindern.

Beschuldigter: »Sie war die Liebe meines Lebens«

Eine Stunde später wurde der 21-Jährige an der Wohnadresse seines Vaters verhaftet. Er leistete keinen Widerstand. Gegenüber den Ermittlern sagt er, das Opfer sei die „Liebe seines Lebens“ gewesen. Das Paar soll sich erst kürzlich ­getrennt haben. Nach der Tatwaffe wird noch gesucht. Es soll sich laut Staatsanwaltschaft Wels um ein Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge handeln. In Österreich ist jede 5. Frau ab 15 Jahren körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. 2019 wurden laut Kriminalstatistik 39 Frauen ermordet – viele von ihrem (Ex-)Partner.

