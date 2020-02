Das größte Projekt ist der Ausbau der Westseite des Linzer Bahnhofes.

OÖ. Das Land und die ÖBB investieren heuer 315 Millionen Euro in die Modernisierung bzw. den Neu- und Umbau von Bahnhöfen, Park & Ride-Anlagen, Eisenbahnkreuzungen sowie in die Attraktivierung von Bahnstrecken. Damit will man mehr Anreize für das Umsteigen auf das Reisen mit der Bahn setzen.