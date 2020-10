OÖ: 34-Jähriger crasht mit Kastenwagen in Kinderwagen

Schwerer Unfall in Oberösterreich, bei dem eine Klein-LKW mit einem Kinderwagen kollidiert. Baby und Oma verletzt ins Spital gebraucht.

OÖ. Am Donnerstagnachmittag den 8. Oktober 2020 gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein tragischer Unfall auf dem Güterweg Edtholz in Thalheim bei Wels Richtung B138.



Ein 34-jähriger indischer Staatsbürger aus Linz lenkte seinen Kastenwagen, während zum selben Zeitpunkt eine 62-Jährige ihren einen Monat alten Enkelsohn in einem Kinderwagen am linken Fahrbahnrand in die entgegengesetzte Richtung schob.

Baby ins Gebüsch geschleudert

Im Zuge des Zusammenpralls wurde die 62-Jährige samt dem Kinderwagen vom Kastenwagen erfasst und zu Boden gestoßen. Der Kinderwagen fiel daraufhin um und das erst vier Wochen alte Baby wurde in ein angrenzendes Gebüsch geschleudert.



Die Großmutter und der Enkelsohn wurden beiden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.