rettungshubschrauber
© Getty Images

Leiche entdeckt

61-Jähriger vom Kleinen Schönberg in Tod gestürzt

15.01.26, 07:28
Bei Suche nach dem Vermissten wurde dessen Leiche entdeckt.

Oberösterreich. Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag tot am Kleinen Schönberg in Gmunden aufgefunden worden. Er war am Dienstag zu einer Bergtour dorthin aufgebrochen und wenige Stunden vor der Auffindung abgängig gemeldet worden, informierte die Polizei. Der Verunglückte aus dem Bezirk Eferding dürfte demnach vom Gipfelgrat des Kleinen Schönberg etwa 200 Meter durch eine Rinne abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Die Meldung der Abgängigkeit setzte eine sofortige Suchaktion der Polizei und der Alpinpolizei in Gang - am Boden, später auch aus der Luft. Die Leiche des Bergsteigers wurde schließlich in unwegsamem, steilen Felsgelände entdeckt und von der Bergrettung und der Flugpolizei Salzburg ins Tal geflogen.

