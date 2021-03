81-jähriger E-Bike-Fahrer tödlich verunglückt

Der Oberösterreicher fuhr durch ein Schlagloch und betätigte dann zu stark die Vorderbremse.

Ein 81-Jähriger ist am Dienstag in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) mit seinem E-Bike gestürzt und tödlich verletzt worden. Er dürfte zunächst durch ein Schlagloch gefahren sein und dann zu stark die Vorderbremse betätigt haben, stürzte und blieb reglos liegen. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos, berichtete die Polizei.

Auch in Neukirchen bei Altmünster, ebenfalls im Bezirk Vöcklabruck, verunglückte ein Radfahrer schwer. Er stürzte kopfüber in einen Bach, überlebte aber. Der 63-jährige Rennrad-Fahrer hatte sich während der Fahrt die Nase geputzt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte kopfüber über eine Leitschiene in das drei Meter darunterliegendes Bett des Kienbaches. Er wurde schwer verletzt, konnte aber noch selbst via Handy Hilfe holen. Die Feuerwehr barg den Mann, anschließend wurde er ins Klinikum Gmunden gebracht.