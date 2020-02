Bank-Überfall in Linz: Räuber auf der Flucht

In Linz läuft aktuell eine Fahndung nach einem Bankräuber.

Linz. Freitagfrüh überfiel ein Mann eine Raiffeisenfiliale in Linz. Bewaffnet mit einer Waffe und mit einer Sturmhaube maskiert, forderte er Geld in der Bank am Linzer Froschberg.

+++Fahndung+++ nach #Banküberfall am Linzer #Froschberg. Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an das Landeskriminalamt OÖ unter 059133 403333 oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/hmjsUMWsXf February 7, 2020

Flüchtete zu Fuß

Der Bankräuber flüchtete zu Fuß. Der Mann wird als sportlich und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß beschrieben. Er soll einen ausländischen Dialekt gesprochen haben und trug neben einer Jeans, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe mit weißen Schuhbändern.

Mit einem Großaufgebot der Polizei wird nach dem Räuber gefahndet.