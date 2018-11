Türke wollte mit Ast und Messer Schulden eintreiben

OÖ. Der Türke (21) traf in dem Lokal in Wels-Vogelweide einen 18-Jährigen, der ihm Geld schuldete, und forderte sein Geld zurück. Dabei versetzte er ihm einen Kopfstoß und bedrohte ihn. Der 21-Jährige wurde von einem Kellner aus dem Lokal geschmissen. Doch er kehrte wenig später bewaffnet mit einem Ast und einem Küchenmesser zurück. Damit bedrohte er den Kellner, der sich ihm in den Weg stellte. Im Lokal brach Panik aus. Die Lage beruhigte sich, nachdem der Täter geflüchtet war. Er wurde gefasst und befindet sich in Haft.