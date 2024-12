Alkolenkerin in OÖ flüchtete nach Unfall mit 160 km/h vor der Polizei

44-Jähriger war in Oepping mit über 2 Promille unterwegs.

Eine Alkolenkerin ist in der Nacht auf Sonntag in Oepping (Bezirk Rohrbach) mit ihrem Pkw nach einem Unfall mit über 160 km/h vor der Polizei geflüchtet. Die 44-Jährige mit über zwei Promille Alkohol im Blut kam dabei mit ihrem Wagen wieder bei der vorherigen Unfallstelle vorbei und fuhr auf den Pkw einer 26-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit hinten auf. Die 26-Jährige wurde verletzt ins Klinikum Rohrbach gebracht, berichtete die Polizei.

Die 44-jährige alkoholisierte Lenkerin hatte vor der Verfolgungsjagd mit der Polizei einen entgegenkommenden Pkw gestreift, wobei beide Außenspiegel zerbrochen sind, und fuhr daraufhin weiter, ohne anzuhalten. Eine hinter ihr nachfahrende Autolenkerin fuhr der Fahrerflüchtigen mit ihrem Wagen nach und verständigte die Polizei. Als die Polizeistreife die fahrerflüchtige Alkolenkerin kontrollieren wollte, stieg diese aufs Gas und flüchtete wieder in Richtung der Unfallstelle, wo es schlussendlich zu dem Crash mit dem Pkw der 26-Jährigen kam.

Einen weiteren Unfall mit einem betrunkenen Lenker gab es Freitagabend in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen). Ein 36-jähriger Autofahrer mit einem Promille Alkohol im Blut kam mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Wagen wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam in der Fahrbahnmitte auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Mann gab an, dass er das Auto verrissen hatte, weil er vor dem Unfall von einer dunklen Limousine überholt und geschnitten worden sei. Der eingeklemmte 36-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem stark deformierten Fahrzeug geschnitten werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht.

In Mattighofen (Bezirk Braunau) kollidierten zwei Alkolenker aus bisher unbekannter Ursache frontal mit ihren Fahrzeugen. Beide Lenker wurden nach der notärztlichen Erstversorgung verletzt in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.