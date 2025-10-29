Altstadthotel Wolf Dietrich in Insolvenz

Das 4-Sterne-Hotel Wolf-Dietrich wurde als eine Oase der Ruhe zwischen Stadtbummel, Kultur und Abendvergnügen vermarktet.

Szbg. Das Altstadthotel Wolf Dietrich im Andräviertel in Salzburg ist in den Konkurs geschlittert. Den Insolvenzantrag hat die Österreichische Gesundheitskasse gestellt, da trotz Mahnungen Beiträge von mehr als 92.000 Euro offen waren. 23 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Sachanlagen werden mit 608.700 Euro beziffert. Die Vorjahresbilanz weist einen Gewinn von 565.000 Euro und Verbindlichkeiten von mehr als zwei Millionen Euro aus.