  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Auf Autos geschossen: Liegengelassene Patronenhülsen machten Tätersuche einfach

Im Innviertel

02.01.26, 10:29
In einem Wagen steckte ein Projektil in der Windschutzscheibe. 

Braunau. Ein 57-Jähriger dürfte zum Jahresstart von seiner Terrasse geschossen haben. Am späten Nachmittag des Neujahrstages wurden bei zwei geparkten Autos im Stadtgebiet Braunau Beschädigungen festgestellt, es steckten mehrere Projektile in den Fahrzeugen. Bei einem der beiden PKW steckte ein Projektil in der Windschutzscheibe. Die Polizei konnte den Schützen rasch ausforschen, da auf dessen Terrasse im Nahbereich der beschädigten Autos noch die Patronenhülsen am Boden lagen.

Der 57-Jährige wird angezeigt, es wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.

