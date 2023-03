Auto stürzte von Brücke in Bachbett

Das havarierte Fahrzeug musste mit Kran geborgen werden.

Steinerkirchen. Mit seinem Kleintransporter ist ein 51-Jähriger am Samstagabend in Steinerkirchen an der Traun (Bez. Wels-Linz) in ein Bachbett gestürzt. Laut Polizeiangaben hatte der Mann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Brückengeländer durchschlagen. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Klinikum Wels geflogen. Beim Sturz ins Bachbett kippte der Transporter auf die Seite, der Fahrer wurde von der Feuerwehr geborgen und anschließend erstversorgt.

Zur Bergung des Unfallfahrzeugs musste ein Kranfahrzeug einsetzt werden. Die Straße war zwei Stunden lang gesperrt.