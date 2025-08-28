Alles zu oe24VIP
Wels
© laumat.at

Unfall in Wels

Autotransporter kracht in Bushaltestelle – zwei Verletzte

28.08.25, 12:59
Am Donnerstagvormittag ist es im Welser Stadtteil Neustadt zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen.  

Wels
© laumat.at

. Ein Autotransporter-Gespann kam in der Gärtnerstraße vom Fahrstreifen ab und krachte direkt in ein Buswartehäuschen beim Hauptbahnhof.

Wels
© laumat.at

Der Lkw mit Anhänger hatte neben einem Pkw auch noch einen zusätzlichen Anhänger geladen. Beim Aufprall wurde das Wartehaus schwer beschädigt. Zwei Personen erlitten Verletzungen: Eine Frau musste wegen Schnittwunden vom Rettungsdienst versorgt werden, eine weitere Person stand unter Schock und wurde mit Kreislaufproblemen ins Klinikum Wels eingeliefert.

Wels
© laumat.at

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und entfernte die zahlreichen Glasscherben von der Fahrbahn. Die Polizei nahm den Unfall auf und dokumentierte die entstandenen Schäden.

Wels
© laumat.at

Während der Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Gärtnerstraße rund eineinhalb Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen.

