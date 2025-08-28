Autotransporter kracht in Bushaltestelle – zwei Verletzte

Am Donnerstagvormittag ist es im Welser Stadtteil Neustadt zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen.
OÖ. Ein Autotransporter-Gespann kam in der Gärtnerstraße vom Fahrstreifen ab und krachte direkt in ein Buswartehäuschen beim Hauptbahnhof.
Der Lkw mit Anhänger hatte neben einem Pkw auch noch einen zusätzlichen Anhänger geladen. Beim Aufprall wurde das Wartehaus schwer beschädigt. Zwei Personen erlitten Verletzungen: Eine Frau musste wegen Schnittwunden vom Rettungsdienst versorgt werden, eine weitere Person stand unter Schock und wurde mit Kreislaufproblemen ins Klinikum Wels eingeliefert.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und entfernte die zahlreichen Glasscherben von der Fahrbahn. Die Polizei nahm den Unfall auf und dokumentierte die entstandenen Schäden.
Während der Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Gärtnerstraße rund eineinhalb Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen.