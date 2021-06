Der Landwirt in Eitzing (Bezirk Ried) fiel vom Heuboden auf den Futtertisch im Stall.

Eitzing. Einen Tag nach dem Sturz von einem Heuboden in den darunterliegenden Stall in Eitzing (Bezirk Ried) ist ein 72-Jähriger am Montag seinen Verletzungen im Spital erlegen. Der Landwirt war mit dem Kopf auf den Futtertisch aus Beton aufgeschlagen.

Ein Notarzthubschrauber brachte den Verunglückten ins Klinikum Wels, wo er Montagmorgen starb, informierte die Polizei.