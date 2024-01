Bei Forstarbeiten in einem Wald in Hörsching ist am Sonntag ein 73-jähriger Landwirt verletzt worden.

Der Mann war am Sonntag gegen 8.15 Uhr zusammen mit seinem Neffen (21) in den Wald gefahren. Der 21-Jährige stellte den Traktor ab und fuhr die hydraulische Arbeitsbühne, die an der Anhängevorrichtung des Traktors montiert war, und auf der sein Onkel stand sechs Meter in die Höhe.

Hebebühne geriet in Schieflage

Dabei dürfte diese in Schieflage geraten sein und stürzte zusammen mit dem 73-Jährigen in die Tiefe in den teils zugefrorenen Hörschingerbach. Der 21-Jährige konnte sich aus dem Traktor befreien und die Einsatzkräfte alarmierten. Der verletzte Altbauer wurde ins Unfallkrankenhaus in Linz eingeliefert.