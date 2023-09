× Brand in Wohnhaus sorgt für Großeinsatz in Traun

Am frühen Samstagmorgen führte ein Vollbrand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Traun (Bezirk Linz-Land) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. 37 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Feuerwehr und Rettung wurden am Samstagmorgen wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in Traun alarmiert. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte befand sich eine Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes in Vollbrand, das Treppenhaus war stark verraucht. Mit Baustellen-Klo in Unfall verwickelt

Offi-Bus fährt Frau auf Schutzweg nieder

Wienerin ruft Rettung wegen fehlendem Klopapier © laumat.at/Matthias Lauber × © laumat.at/Matthias Lauber × © laumat.at/Matthias Lauber × 37 Menschen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Einige konnten die Wohnung selbstständig verlassen, während ein Großteil von den Feuerwehrkräften ins Freie gebracht werden musste, einschließlich mehrerer Personen mit eingeschränkter Mobilität. © laumat.at/Matthias Lauber × © laumat.at/Matthias Lauber × © laumat.at/Matthias Lauber × Vier Menschen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Drei Katzen konnten von den Einsatzkräften ebenfalls gerettet werden, tragischerweise überlebte jedoch ein Hund die Flammen nicht. © laumat.at/Matthias Lauber × Wie sich herausstellte, hielt sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand in der brennenden Wohnung auf. Der betroffene Bereich des Mehrfamilienhauses ist gegenwärtig unbewohnbar. Nach der Ankunft des Bürgermeisters wurde eine Notunterkunft bereitgestellt. Bewohner, die nicht bei Verwandten unterkommen können, müssen wohl die kommenden Nächte in Pensionen oder Hotels verbringen. © laumat.at/Matthias Lauber × Die Polizei hat noch am Vormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. © laumat.at/Matthias Lauber ×