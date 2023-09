Wienerin ruft Rettung wegen fehlendem Klopapier

Eine ältere Dame wählte den Notruf 144, weil ein ''Notfall'' am WC vorlag.

Wien. Die WC-Notrufe in Österreich nehmen weiter rasant zu. Doch während in den letzten Tagen in Tirol aus mehr oder weniger verständlichen Gründen der Notruf alarmiert wurde, ist der aktuellste Fall aus Wien mehr als nur kurios. Eine ältere Dame wählte den Notruf 144 und gab an, dass ein Notfall am WC vorlag. Ein Team der Berufsrettung Wien machte sich sofort auf dem Weg.

Die Sanitäter waren selbstredend auf das Schlimmste vorbereitet, doch was sie am vermeintlichen Unfallort erwartete, übertraf sogar ihre kühnsten Erwartungen. Anstatt eines medizinischen Notfalles, wurden sie mit einer äußert ungewohnten Situation betraut. Der Dame ist schlichtweg das Klopapier ausgegangen.

Ob der Dame in ihrer Notlage geholfen werden konnte, ist bislang nicht übermittelt.

Social-Media-Aktion der Stadt Wien

Publik wurde der dritte "Häusl-Notruf" in drei Tagen nur, weil die Stadt Wien am Freitag und Samstag einmal mehr die unermüdlichen Helfer der Stadt in den Vordergrund holt. Für 24 Stunden werden die witzigsten und außergewöhnlichsten Fälle via X (ehemals Twitter) publiziert.

Unter #24hWien sind die Beiträge von Polizei, Rettung und Feuerwehr zu finden. Auch auf der Instagram-Seite der Polizei Wien werden in diesem Zeitraum vermehrt Bilder und Videos der Einsätze veröffentlicht.

Die Aktion mit dem Motto "Einsätze in Echtzeit mitverfolgen", findet bereits zum sechsten Mal statt.