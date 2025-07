Brücke in Linz eingestürzt – mindestens zwei Verletzte

In Linz sind die Einsatzkräfte im Großeinsatz. Eine Fußgängerbrücke ist eingestürzt und hat mehrere Personen in einem LKW eingequetscht.

Im Linzer Stadtteil Auwiesen ist am Mittwochvormittag ein Lkw gegen eine Fußgängerüberführung geprallt, die Brücke ist daraufhin eingestürzt. Laut ersten Meldungen der Polizei waren im Lkw zwei Personen. Sie wurden eingeklemmt und dürften verletzt worden sein. Details zu ihrem Zustand waren vorerst nicht bekannt.

Die Linzer Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an technischem Equipment aus, vorerst sei aber keine Entspannung der Lage in Sicht, hieß es am Vormittag. Man will versuchen, die Brücke mit Kränen von dem Lkw herunterzubekommen.