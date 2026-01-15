Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
City Flohmarkt Linz
© Linzer City Ring

Anfang Februar

City Flohmarkt auf Linzer Landstraße

15.01.26, 09:44
Teilen

Die Händler räumen zweimal jährlich ihre Lager - im August und im Februar. 

Linz. Der Termin für den City Flohmarkt steht: Am 6. und 7. Februar verwandelt sich die Linzer Innenstadt in ein Paradies für Schatzsucher: Der Linzer City Flohmarkt lädt zum gemütlichen Bummeln, Stöbern und Entdecken ein. Entlang der Landstraße sorgen zahlreiche Flohmarktstände für Schnäppchenmöglichkeiten, während viele City-Geschäfte zusätzlich Indoor-Flohmarktangebote präsentieren. Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils um 9 Uhr in der Früh. Auch Shops mit nachhaltiger Mode beteiligen sich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden