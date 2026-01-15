City Flohmarkt auf Linzer Landstraße

Die Händler räumen zweimal jährlich ihre Lager - im August und im Februar.

Linz. Der Termin für den City Flohmarkt steht: Am 6. und 7. Februar verwandelt sich die Linzer Innenstadt in ein Paradies für Schatzsucher: Der Linzer City Flohmarkt lädt zum gemütlichen Bummeln, Stöbern und Entdecken ein. Entlang der Landstraße sorgen zahlreiche Flohmarktstände für Schnäppchenmöglichkeiten, während viele City-Geschäfte zusätzlich Indoor-Flohmarktangebote präsentieren. Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils um 9 Uhr in der Früh. Auch Shops mit nachhaltiger Mode beteiligen sich.