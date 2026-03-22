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Comedian Mitmannsgruber hilft: Spendenaktion für Leichentransport von Mahmoud (26) geht ins Finale
© Privat

Messermord in Linz

Comedian Mitmannsgruber hilft: Spendenaktion für Leichentransport von Mahmoud (26) geht ins Finale

22.03.26, 14:59
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Was als Versuch begann, eine angespannte Situation zu beruhigen und zu helfen, endete in einer furchtbaren Gewalttat. 

Linz. Der brutale Messerangriff am 15. März in der Linzer Innenstadt, bei dem ein Afghane (26) getötet und sein Landsmann (24) schwer verletzt wurde, hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.

Der bekannte Comedian Benedikt Mitmannsgruber hat auf Instagram einen Spendenaufruf für die Überstellung des Leichnams Mahmoud A. nach Afghanistan gestartet. „Das Mordopfer Mahmoud war der beste Freund von Hassan, den ich 2017 in einem Flüchtlingsheim in Linz-Süd kennengelernt habe – seit dieser Zeit sind wir sehr gute Freunde. Dort war auch Mahmoud, der seine Zivilcourage am Samstag mit dem Leben bezahlen musste“, postete der 29-Jährige. 
Bis Sonntagnachmittag wurden auf gofundme.com unter "Hilfe für die Opfer der tragischen Gewalttat in Linz" bereits 4.471 Euro gesammelt, 7.000 Euro sind das Spendenziel. 

Der mutmaßliche Täter, der Kroate Zdravko M. (34), soll vor seinem tödlichem Ausraster die brutale Tat gegenüber seiner Frau angekündigt haben. Sie rief die Polizei, währenddessen kam es zur Bluttat.

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