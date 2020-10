Corona: Erste Schule in Oberösterreich schließt

Zehn der insgesamt 25 Lehrer, sowie acht der 235 Schüler haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Weil zu viele Lehrer an der Mittelschule und des angeschlossenen Polytechnischen Lehrgangs in Großraming mit Corona infiziert sind, zog man die Notbremse, wie "OÖN" berichtet. Ein Schulbetrieb könne nicht mehr ordnungsgemäß abgehalten werden. Die gesamte Schule wurde auf Homeschooling umgestellt. Zumindest so lange, bis alle Tests abgeschlossen sind und bekannt ist, wie viele Lehrkräfte und Schüler Covid-positiv sind.

"Wegen der aktuellen Infektionslage entschied die Gesundheitsbehörde, alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu testen. Der Unterricht ist somit an diesem Standort bis zum Eintreffen der Ergebnisse auf Distance-Learning umgestellt", schildert Bildungsdirektor Alfred Klampfer gegenüber "OÖN".