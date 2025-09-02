Alles zu oe24VIP
Penthouse mit Pool
© Penz Immobilien

In Stadt und an Seen

Das wohl teuerste Penthouse von Oberösterreich

02.09.25, 11:00 | Aktualisiert: 02.09.25, 13:04
Teilen

In Oberösterreich gibt es eine Wohnung mit einem Quadratmeterpreis von 32,441 Euro pro Quadratmeter. 

Linz. Im obersten Stock des 76 m hohen LUX TOWERS Linz steht die wohl exklusivste Wohnung von Linz zum Verkauf. Es  warten 535 m² Wohnfläche auf zwei Etagen, dazu 740 m² Außenbereich – mit 360°-Dachgarten samt 13m-Pool und Whirlpool. Den Kaufpreis wird nur auf Anfrage bekanntgeben, er dürfte bei etwa 6 bis 7 Millionen Euro liegen. Die Wohnung mit vier Schlafzimmern, vier Bädern, zwei Designer-Küchen und einer Wirtschaftsküche ist schon seit mehreren Monaten auf dem Markt.

In Gmunden steht eine 220 m²-Penthouse-Maisonette inklusive Bootshaus und Lift zum Badesteg um 3.990.000 Euro zum Verkauf.

Einen besonders happigen Quadratmeter-Preis hat eine 101,72 m² große Wohnungen am Wolfgangsee mit direktem Seezugang. Der Verkäufer hat auf willhaben.at seinen Wunschpreis mit 3,3 Mio. Euro angegeben. 

Direkter Zugang zum Wolfgangsee
© Sotheby´s

Auch knapp drei Mio. Euro braucht man, wenn man in ein Penthouse mit Blick auf den Traunstein ziehen möchte - und noch etwas Geduld. Aktuell werden Teile des bestehenden Gebäudes umfangreich saniert, während andere mit Liebe zum Detail erweitert werden.

