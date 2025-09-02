Das wohl teuerste Penthouse von Oberösterreich

In Oberösterreich gibt es eine Wohnung mit einem Quadratmeterpreis von 32,441 Euro pro Quadratmeter.
Linz. Im obersten Stock des 76 m hohen LUX TOWERS Linz steht die wohl exklusivste Wohnung von Linz zum Verkauf. Es warten 535 m² Wohnfläche auf zwei Etagen, dazu 740 m² Außenbereich – mit 360°-Dachgarten samt 13m-Pool und Whirlpool. Den Kaufpreis wird nur auf Anfrage bekanntgeben, er dürfte bei etwa 6 bis 7 Millionen Euro liegen. Die Wohnung mit vier Schlafzimmern, vier Bädern, zwei Designer-Küchen und einer Wirtschaftsküche ist schon seit mehreren Monaten auf dem Markt.
In Gmunden steht eine 220 m²-Penthouse-Maisonette inklusive Bootshaus und Lift zum Badesteg um 3.990.000 Euro zum Verkauf.
Einen besonders happigen Quadratmeter-Preis hat eine 101,72 m² große Wohnungen am Wolfgangsee mit direktem Seezugang. Der Verkäufer hat auf willhaben.at seinen Wunschpreis mit 3,3 Mio. Euro angegeben.
Auch knapp drei Mio. Euro braucht man, wenn man in ein Penthouse mit Blick auf den Traunstein ziehen möchte - und noch etwas Geduld. Aktuell werden Teile des bestehenden Gebäudes umfangreich saniert, während andere mit Liebe zum Detail erweitert werden.