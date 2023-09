Die Gerechten: Ausstellung aus Israel soll ins Hitler Geburtshaus

Das Innenministerium gab bislang noch kein Go zur Ausstellung in Braunau.

Braunau/Israel. Das Holocaust-Museum, die Gedenk- und Forschungsstätte Jad Vashem in Israel zeigt beeindruckend die Gräueltaten der Nazis in Deutschland, Österreich und der Welt. Nun möchte Jad Vashem die Wanderausstellung "Die Gerechten" dauerhaft im Hitler Geburtshaus in Braunau ausstellen, bzw. möchten die österreichischen Freunde von Jad Vashem der Stadt Braunau die Ausstellung sogar schenken.

Das Innenministerium hat, wie ÖSTERREICH berichtete, bereits Pläne für das umstrittene Haus: Die Polizei soll im Hitler-Haus untergebracht und Menschenrechtsschulungen abgehalten werden. Die Ausstellung soll in Dienststellen des Innenministeriums gezeigt werden, ob die Polizeiinspektion Braunau dazu gehört, ließ das Ministerium noch offen.