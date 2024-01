Die Linzer schwitzten 2023 so richtig

2023 war das zweit heißeste Jahr der Messgeschichte in der Landeshauptstadt Linz.

Linz. In der Landeshauptstadt Linz war es im Vorjahr wieder warm: Und zwar so richtig. 2023 war das zweit heißeste Jahr in der Messgeschichte. Wärmer war nur das Hitze-Extremjahr 2018, aber nur um ein paar Zehntel Grad Celsius.

Statistik. So war das zweit heißeste Jahr in der Messgeschichte an 236 Tagen heißer als im langjährigen Mittel der vergangenen knapp 30 Jahre, 102 Tage davon waren sogar deutlich heißer, nur 25 von 102 im Mittel kälteren Tagen waren deutlich kühler. In der Statistik stehen am Ende 32 Hitzetage, wobei die Zahl der Tropennächte (wärmer als 20 Grad) im dicht verbauten Gebiet der Stadt im Vorjahr sogar 19 erreichte. Gemessen wurde dies um die Otto-Glöckel-Schule.



Trotz heißestem Wetter gab es auch Hochwasser

Schäden. Dennoch hat es im vergangenen Jahr trotz der heißen Wetterphasen in Linz auch Hochwasser, Stürme und zuletzt Anfang Dezember auch etliche Meter Neuschnee gegeben.

Laut der zuständigen Magistratsabteilung hat der frühe Zeitpunkt des Schneefalls in den Niederungen die Situation verschärft. Etliche Bäume hätten noch Laub getragen und in Kombination mit gefrierendem Schnee habe dies zu großen Schäden geführt. Seit mindestens 20 Jahren hatte kein anderes Einzelfallereignis so hohe Verluste am Baumbestand zur Folge, betont Stadträtin Eva Schobesberger.