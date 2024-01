Skigebiete jubeln über Mega-Plus

Die Pisten sind derzeit voll, die Skigebiete mit der Auslastung und den Zahlen mehr als nur zufrieden.

OÖ. Die Wintersaison läuft in OÖ gerade auf Hochtouren, die Bilanz der Skigebiete fällt bis dato positiv aus – vor allem bei den größeren Skigebieten, die mehr als nur zufrieden sind. Was die Besucherzahlen betrifft, wird übereinstimmend von einem kräftigen Plus berichtet. So waren es etwa am vergangenen Freitag in Hinterstoder bereits am Vormittag knapp 5.000 Menschen, die Schwünge ziehen wollten. Auch am Wochenende herrschte reges Treiben auf den Pisten.



Aufschwung. Nach den Corona-Jahren seien nun auch wieder Vereine vor Ort, die Skikurse mit Kindern durchführen. Ein Drittel der Gäste sind in Hinterstoder Saisonkartenbesitzer. Auch die oö Seilbahnholding ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Die Besucherzahlen in den Gebieten Dachstein-West, Feuerkogel und Krippenstein seien um 17 Prozent angestiegen. Ein ähnliches Plus melden auch Hochficht und Sternstein im Mühlviertel.

Auch am Kasberg in Grünau herrschte in den vergangenen Tagen Hochbetrieb. Noch vor einigen Monaten stand der Betrieb dort vor dem Aus. Einziger Wermutstropfen: Die Zahl der Skiunfälle ist heuer in OÖ deutlich gestiegen. Laut der Gesundheitsholding mussten heuer in fast allen Krankenhäusern mehr Patienten nach Skiunfällen behandelt werden als in den vergangenen Jahren.