× Jännerrallye: Auto landete in Löschteich

Johannes Keferböck gewann die Rallye im Jahr 2018. Am Sonntag landete er mit seiner Co-Pilotin in einem Löschteich.

Mühlviertel. Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag im Mühlviertel ab: Bei der Jännerrallye landete der Gewinner des Events im Jahr 2018, Johannes Keferböck, gemeinsam mit seiner Co-Pilotin Ilka Minor in einem Löschteich. „Aus aktuellem Stand ist das Ganze sehr glimpflich ausgegangen. Die beiden konnten das Fahrzeug unmittelbar nach dem Unfall selbst verlassen und blieben unverletzt“, so Rennleiter Christian Birklbauer.

Bergung. Unterwegs waren die beiden gerade auf einer Sonderprüfung zwischen Sandl und St. Oswald. Diese wurde nach dem Unfall sofort abgebrochen. "Wir haben heuer das erste Mal ein Sicherheits-GPS-System verwendet. Dadurch haben wir sofort gesehen, als das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist und wussten, dass etwas passiert sein musste“, so der Rennleiter. Nun werde überlegt, wie das verunglückte Fahrzeug am besten aus dem Teich geborgen werden kann.