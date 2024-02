Selbst schlafende Bewohner konnten die Einschleichdiebin nicht davon abhalten, alles, was möglich war, mitzunehmen.

Die Mutter aus dem Bezirk Perg hatte es faustdick hinter den Ohren. Zum ersten Mal wurde sie bereits im Frühjahr 2023 in flagranti bei Kellereinbrüchen erwischt und festgenommen. Bereits damals konnten ihr 153 Eigentumsdelikte nachgewiesen werden.

Doch das hielt die 42-Jährige nicht davon ab, gleich nach ihrer Haftentlassung wieder mehrmals zuzuschlagen. Am 2. Dezember 2023 wurde sie erneut auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Ihr konnten zwischen dem 7. Mai und dem 2. Dezember des Vorjahres weitere zwei Einbrüche und 18 Einschleichdiebstähle in der Region nachgewiesen werden.

42-Jährige schlich sich in Wohnungen

In den meisten Fällen beging sie ihre Taten in den frühen Morgenstunden. Auch vor offenen Wohnungen machte sie keinen Halt. Schlafende Bewohner dürften die Mutter dabei nicht sonderlich gestört haben. Zu den Tatvorwürfen ist sie zum großen Teil geständig. Mit dem Diebesgut finanzierte sie den Lebensunterhalt ihrer drei noch minderjährigen Kinder. Die diebische 42-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.