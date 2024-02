E-Scooter-Parksünder: Linz startet jetzt "Aktion scharf"

Ein falsch geparkter E-Scooter wird künftig abgeschleppt. Betreiberfirma gibt Strafen an Parksünder weiter.

Linz. Künftig werden in Linz für nicht korrekt geparkte E-Scooter Strafen ausgestellt. Beschlossen wurde das am Freitag bei einem E-Scooter-Gipfel der Stadt. Mit dieser Maßnahme sollen Roller, die quer über den Gehsteig liegen oder zum Hindernis für Rollstuhlfahrer werden, der Vergangenheit angehören. In Zukunft werden die nicht auf den vorgesehenen Flächen geparkten E-Scooter binnen zwei Stunden abgeschleppt.

Anbieter befürworten Strafen



Kosten. Bezahlen müssen diese Kosten die Betreiberfirmen, die diese wiederum an die Fahrer, die die Scooter nicht vorschriftsgemäß abgestellt haben, als Strafen weitergeben werden. Strafen werden an die Fahrer weitergegeben Anbieter. In Linz gibt es derzeit insgesamt drei Anbieter. Der größte von ihnen, die Firma „Tier“ mit 600 Rollern, begrüßt die Strafen sogar, damit mehr auf das korrekte Abstellen geachtet wird. Das hat der Anbieter schon vor dem Gipfel am Freitag bekannt gegeben. Man würde sie voraussichtlich ohnehin an Falschparker weiterverrechnen. In der Linzer Innenstadt gibt es mittlerweile bereits fixe Parkzonen, außerhalb derer die Scooter nicht ausgeschaltet werden können, sagt Martin Skerlan von „Tier“.