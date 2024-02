MS Murau bildet die "Meistersinger" aus

Nicht nur sportlich punktet die Schule, auch musikalisch hat man einiges zu bieten.

Murau. Die Skisport-Mittelschule Murau ist seit mehreren Jahren nicht nur dafür bekannt in skisportlicher Hinsicht am Stockerl zu stehen, sondern auch die musikalische Ausbildung führt regelmäßig den Medaillenspiegel an. So bieten die intern geführten Musikklassen die Fächer Chor, Schulorchester, Tanz, Instrumental-Ensembleunterricht sowie Stimmbildung an. Um diese Inhalte zu vertiefen werden jährlich musikalische Projekttage in der Musikschule Murau abgehalten, bei welchen Referenten der Kunstuniversität Graz mit den Schülern arbeiten. Dabei stehen u.a. die Fächer Improvisation, Theater und Blasorchester auf dem Stundenplan. Insgesamt nehmen an die 100 Schüler bei diesem Projekt teil, was die Hälfte der gesamten Schule betrifft.

Bildungsdirektion kürt MS Murau zur "Meistersinger-Schule"

Auszeichnung. Diese besondere Ausbildung wurde von der Bildungsdirektion Steiermark im Jahr 2024 mit dem Prädikat „Meistersinger-Schule“ ausgezeichnet. Weiters wurde im Zuge des AGMÖ-Kongresses 2022 (Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich) die Musik-Ausbildung an der Mittelschule Murau mit einem dementsprechenden Vortrag gewürdigt. Wegen des vielfältigen Angebots der Mittelschule Murau wurde ihr auch das Siegel für Begabgungs- und Begabtenförderung im Jahr 2023 verliehen.