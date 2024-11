Ehemann beim Wildpinkeln an der Donau verschwunden

Große Suchaktion an der Donau, nachdem ein 49-Jähriger plötzlich weg war.

Mysteriöser Vorfall in Grein an der Donau am Mittwochabend. Dort wollte ein 49-Jähriger auf der Heimfahrt kurz eine Pinkelpause machen, nur wenige Kilometer von zu Hause entfernt. Doch der Mann kam nicht mehr zu seiner Frau, die im Auto saß, zurück.

Die besorgte Ehefrau suchte im Dunkeln überall nach ihrem Partner, schlug dann schließlich auch Alarm, als der 49-Jährige auch nach einer Weile nicht aufgetaucht war. Eine Hundestaffel des Roten Kreuzes, Polizisten sowie Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren arbeiteten Hand in Hand und durchkämmten die ganze Umgebung.

In Donau gestürzt?

Der Vorfall ereignete sich gleich neben der Donau. Die Befürchtung liegt nahe, dass er beim Austreten ausgerutscht und in die Donau gestürzt sein könnte. Bis in den frühen Morgenstunden am Donnerstag blieb die große Suchaktion ohne Erfolg und wurde dann auch abgebrochen.