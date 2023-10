Endlich wieder Planschen im Welldorado in Wels

Nach dem Hallenbad wird nun bis zum Frühling auch das Freibad saniert.

Wels. Pünktlich zum Start der Wintersaison in den Hallenbädern wurde die Generalsanierung des Innenbereichs im Welldorado in Wels fertig gestellt. Neben dem Hallenbad erstrahlt nun auch der Sauna-Bereich in völlig neuem Glanz und lädt zum Relaxen oder zu Action und Spaß mit der Familie ein.

Doch in Wels geht man nun nicht in den Winterschlaf, denn nach der Sanierung ist vor der Sanierung: Nun wird das Freibad saniert. Die Arbeiten starten noch diesen Monat, pünktlich zur nächsten Sommerbadesaison sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Insgesamt werden in die Sanierung der Bäder 11,9 Millionen Euro investiert, 2,5 Millionen Euro fließen ins neue Freibad, denn Rest der Investitionssumme verschlang die Hallenbaderneuerung.