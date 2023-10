24-Jähriger mit Küchenmesser niedergestochen

Das Opfer befindet sich außer Lebensgefahr, 23-jähriger Angreifer festgenommen.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Götzis (Bezirk Feldkirch) ist ein 24-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Samstag in einer Wohnung. Der 23-jährige mutmaßliche Täter war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert und wurde noch am Tatort festgenommen. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Verletzte befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Somaliern eskalierte gegen 5.40 Uhr. Der 23-Jährige attackierte laut Polizei den anderen Mann mit einem Küchenmesser attackierte und fügte ihm mehrere Stichverletzungen zu.